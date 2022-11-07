بن ناصر والميلان يتعرفان على منافسهما في ثمن نهائي رابطة الأبطال

تعرف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، اليوم الإثنين، على منافسهم المقبل في الدور الـ16 لرابطة أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة هذا الدور، التي جرت اليوم الإثنين، على مواجهة قوية ستجمع الميلان، بنادي توتنهام الإنجليزي.

كما سيخوض بن ناصر، مباراة الذهاب من هذا الدور، رفقة ناديه الميلان، على ملعبه، على أن يجرى لقاء العودة بانجلترا.

ومن المقرر أن تلعب مباريات هذا الدور من رابطة أبطال أوروبا شهري فيفري ومارس من العام المقبل