بن ناصر والميلان يتعرفان على أول منافسيهم في الموسم الجديد

تعرف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان الإيطالي، على منافسهم الأول في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

وكشفت رابطة الدوري الإيطالي، عن برنامج الجولة البطولة في موسمها الجديد، والتي سيدشنها آسي ميلان بمواجهة أودينيزي.

كما ستكون هذه المباراة، أول يباشر من خلال الدولي الجزائري وناديه ميلان، حملة الدفاع عن لقبهم.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، توّج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي رفقة ناديه آسي ميلان.