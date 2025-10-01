بن ناصر وبقرار ضمن تشكيلة الأسبوع في كرواتيا

اختير الثنائي الدولي الجزائري، الناشط في نادي دينامو زغرب الكرواتي، اسماعيل بن ناصر، ومنصف بقرار، ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الكرواتي الممتاز.

ونشر موقع ” Tribina” الكرواتي، تشكيلة الجولة الـ 8 من “السوبر ليغا” الكرواتية. والتي عرفت تواجد ثنائي “الخضر” بن ناصر وبقرار.

وكان لاعبا المنتخب الوطني، قد تألقا في فوز دينامو زغرب. الكبير بنتيجة 4-1 أمام سلافن بيلوبو، وشارك الثنائي، أساسيا لأول مرة، بعدما شارك بن ناصر، مرة واحدة كبديلا. منذ التحاقه الصائفة الماضية من ميلان الايطالي. مقابل 5 مشاركات كبديل لبقرار، القادم من نيويورك سيتي الأمريكي.

وقدم بن ناصر، مستويات راقية، تمهد طريق عودته إلى “الخضر” بمناسبة تربص أكتوبر الجاري، بعدما غاب بسبب نقص المنافسة عن تربص سبتمبر الماضي.

بينما واصل بقرار، تقديم عروضه القوية رفقة زغرب. حيث نجح في تسجيل هدف من رباعية فريقه في مرمى سلافن بيلوبو. ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في 6 مشاركات واحدة فقط كأساسي.