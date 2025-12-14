بن ناصر وبقرار يتألقان ويؤكدان جاهزيتهما للـ”كان”

طمأن الثنائي الدولي الجزائري، الناشط في نادي دينامو زغرب الكرواتي، اسماعيل بن ناصر ومنصف بقرار، الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بخصوص جاهزيتهما لكأس أمم إفريقيا.

وعشية دخول تربص “الخضر” المقرر غدا الاثنين، تحسبا للمشاركة في الـ”كان”، خطف بقرار الأنظار. مساء اليوم بتقديمه تمريرة حاسمة، جاء منها هدف التعادل لناديه زغرب. في الدقيقة الـ 6 أمام المضيف سلافن، الذي تقدم بهدف مبكر منذ الدقيقة الـ 2.

ونجح دينامو زغرب، في تسجيل ثاني الأهداف، عن طريق ديون درينا، في الدقيقة 23. قبل أن يتكفل الدولي الجزائري الآخر، اسماعيل بن ناصر، بتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة الـ 35.

وبتمريرته الحاسمة في لقاء سلافن، الجاري حاليا، رفع بقرار، رصيده إلى 11 مساهمة تهديفية في 20 مباراة بجميع المنافسات، بواقع 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

بينما بصم بن ناصر، على أول أهدافه بألوان دينامو زغرب. في ظهوره الـ 11 مع الفريق جميعها في الدوري الكرواتي، مقابل تمريرتين حاسمتين.