بن ناصر وبقرار يتوجان بالدوري الكرواتي… والفاف تهنئ

توِّج الدوليان الجزائريان إسماعيل بن ناصر ومنصف بقرار بلقب الدوري الكرواتي مع نادي دينامو زغرب. في إنجاز جديد يضاف إلى سجل اللاعبين في الملاعب الأوروبية.

وشهدت مواجهة دينامو زاغرب أمام فارازدِين، الأحد، عودة بن ناصر إلى المنافسة بعد غياب دام قرابة شهر بسبب الإصابة.

ودخل النجم السابق لميلان الإيطالي بديلاً في الدقيقة 75، وقدم مردودًا مميزًا وكان قريبًا من تسجيل هدف رائع.

كما عرفت المباراة مشاركة منصف بقرار بديلا في الدقيقة 56، ليساهم الثنائي في قلب النتيجة لصالح فريقهما بنتيجة (2-1) بعدما كانت متعادلة (1-1).

وأظهر بن ناصر جاهزية بدنية وفنية لافتة في الدقائق التي شارك فيها. في حين أكد بقرار قيمته بصفته خيارًا فعالًا يمنح الإضافة عند دخوله.

وفي هذا السياق، هنّأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد صادي اللاعبين على هذا التتويج. مشيدًا بأدائهما ومساهمتهما في تحقيق اللقب، ومتمنيًا لهما مزيدًا من النجاح والتألق في مسيرتهما الكروية.