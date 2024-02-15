بن ناصر وجها لوجه أمام غويري في الأوروبا ليغ

يواجه الدولي الجزائري ومتوسط ميدان أيسي ميلان، إسماعيل بن ناصر، اليوم الخميس، مواطنه ومهاجم رين أمين غويري.

وذلك في إطار ذهاب مواجهة دور المغلوب من منافسة الأوروبا ليغ، بداية من الساعة التاسعة ليلا، بملعب سان سيرو.

وسيكون اللقاء منقولا عبر قنوات بيين سبورتس M+ Liga de Campeones 2 ،HD عبر قمر أسترا.

ومن المنتظر، أن يشارك اللاعبان الجزائريان بن ناصر وغويري، كأساسيان في هذه من جانب فريقهما.

وللإشارة، سيلعب لقاء العودة بين الفريقين بتاريخ 22 فيفري الجاري بملعب ستاد روت دو لوريان رين، بفرنسا.