بن ناصر وحاج موسى يقودان ميلان وفينورد للفوز في رابطة الأبطال

قاد الدوليان الجزائريان أنيس حاج موسى وإسماعيل بن ناصر فريقيهما فينورد الهولندي وميلان الإيطالي توالياً، للفوز في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتألق حاج موسى في مباراة فريقه فينورد الهولندي الذي فاز على ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثية كاملة دون رد، بملعب “فينورد”. في لقاء شارك فيه صاحب القدم اليسرى السحرية أساسيا.

كما تألق الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بتحقيق الفوز مع فريقه ميلان أمام جيرونا الإسباني، بهدف دون رد. وكانت لمسة “الدينامو” حاضرة بتمريرة حاسمة لزميله الهداف رافاييل لياو.

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