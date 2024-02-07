بن ناصر وعدلي مرشحان للمشاركة كأساسيين أمام نابولي

كشفت مصادر إعلامية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن متوسط ميدان المنتخب الوطني، اسماعيل بن ناصر، وزميله الفرانكو جزائري ياسين عدلي، مرشحان للمشاركة كأساسيين، أمام نابولي.

برسم المواجهة التي تدخل في إطار قمة الجولة 24 من “الكالتشيو” الإيطالي، يوم الأحد المقبل.

وحسب ماكشفه الصحفي المتخصص في شؤون الدوري الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فإن بن ناصر وعدلي سيقودان خط وسط الروسونيري في مواجهة نابولي، بعد أن قرر المدرب بيولي، إحالة اللاعب رايندرز إلى مقاعد البدلاء.

يجدر الإشارة، يواصل بن ناصر عودته التدريجية إلى المنافسة بعد شفائه من الإصابة على مستوى العضلة المقربة، حيث شارك في آخر مواجهة أمام فروشيوني في 28 دقيقة.