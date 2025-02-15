بن ناصر وغويري أساسيان رفقة مارسيليا في مواجهة سان تيتيان

يواجه الثنائي الجزائري إسماعيل بن ناصر، وأمين غويري اليوم السبت، رفقة ناديهما مارسيليا، الضيف نادي سلن تيتيان.

وكشفت إدارة نادي مارسيليا، عبر الحساب الرسمية الفريق التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة والتي ضمت إسمي بن ناصر وغويري.

وتعد هذه ثاني مباراة على التوالي يشارك فيها الثنائي الجزائري كأساسيين مع ناديهما الجديد مارسيليا.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع أولمبيك مارسيليا والضيف نادي سانت ايتيان تدخل ضمن الجولة ال22 من الليغ 1 الفرنسية.