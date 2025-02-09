بن ناصر وغويري أساسيان في مباراة مارسيليا وأونجي

تواجد الدوليان الجزائري إسماعيل بن ناصر و أمين غويري ضمن التشكيلة الأساسية لفريق أولمبيك مارسيليا الذي سيواجه نادي أونجي.

وستجري المباراة، اليوم الأحد، بملعب “ريموند كوبا” ضمن مجريات الجولة الـ 12 من منافسة البطولة الفرنسية في قسمها الأول.

وستعرف المباراة تواجد بن ناصر لأول مرة في تشكيلة نادي الجنوب الفرنسي، بعد التعاقد معه بشكل إعارة من ناديه ميلان الايطالي في أخر ساعات الميركاتو الشتوي.

كما ستشهد المباراة، تواجد ثلاثة لاعبين جزائريين في قائمة نادي أنجي والامر يتعلق بكل من هاريس بلقبلة وحيماد عبدلي إلى جانب فريد الملالي، لتكتمل الكتيبة الجزائرية إلى خمسة لاعبين بشكل كامل خلال مباراة الليلة.

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