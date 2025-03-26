بن ناصر وغويري ضمن “التوب10” لأغلى لاعبي مارسيليا

تواجد الثنائي الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، وأمين غويري، ضمن “التوب 10” لأغلى لاعبي نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ونشر حساب “ماسيليا زون” المهتم بأخبار “لوام” عبر منصة “إكس”. نقلا عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قائمة 10 لاعبين الأعلى أجرا في الفريق هذا الموسم.

وتواجد بن ناصر، في المركز الثالث براتب شهري. يقدر بـ 450 ألف أورو، بفارق 50 ألف أورو فقط، عن صاحبي أعلى راتب، الفرنسي أدريان رابيو والدنماركي، هويبيرغ.

بينما حلّ الدولي الجزائري الآخر، أمين غويري، في المركز الـ 10 والأخير، لقائمة الأعلى أجرا، التي أعدتها “ليكيب” الفرنسية، بـ 270 ألف أورو شهريا.