بن ناصر وميلان يسقطان أمام انتر ويفشلان في التتويج بالسوبر الايطالي

فشل سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، في التتويج بكأس السوبر الايطالي.

وذلك بعد خسارة فريقه ميلان أمام الغريم انتر ميلان بثلاثية كاملة دون رد في النهائي الذي اُقيم بملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وعرفت المواجهة مُشاركة، بن ناصر، أساسيا كما أنه أكمل المباراة إلى غاية نهايتها.

وسجل ثلاثية انتر كل من فيديريكو دي ماركو، إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز في الدقائق الـ10، الـ21 والـ77.