بن ناصر وميلان يهزمان أتالانتا ويقتربان من التتويج بالكالتشيو

اقترب أمسية اليوم الأحد فريق “أي سي ميلان” من التتويج بلقب الدوري الايطالي بعد 10 سنوات كاملة من آخر تتويج سنة 2012.

ميلان حقق الفوز أمام الضيف أتالانتا بملعب سانسيرو بميلانو بنتيجة هدفين دون رد لحساب الجولة 37.

كما سجل ثنائية الروسونيري كل من رافاييل لياو وتيو هيرنانديز في الدقيقتين 56 و75.

اللقاء شهد دخول النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بداية من الدقيقة 63 مكان ساندرو تونالي، كما تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز وصل الميلان للنقطة ال83 بينما يملك ملاحقه إنتر ميلان 78 نقطة وسيواجه سهرة اليوم كالياري.

وفي حال خسارة أو تعادل النيراتزوري سيُتوج الميلان رسميا باللقب، بينما لو حقق الإنتر الفوز سيحتاج الروسونيري لنقطة التعادل في الجولة الأخيرة أمام ساسولو للتتويج.