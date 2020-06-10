بن ناصر ونجوم ميلان يقررون تخفيض رواتبهم بسبب كورونا

قرر اليوم الأربعاء لاعبو ميلان الإيطالي يتقدمهم النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” تقديم المساعدة لفريقهم بطريقتهم الخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي كشف أن “إيفان غازيديس” المدير التنفيذي للروسونيري تواجد اليوم في تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة جوفنتوس المقررة يوم الجمعة في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

غازيديس أخبر اللاعبين أن النادي وافق على اقتراحهم بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50% خلال شهر أفريل الماضي.

هذه الخطوة قامت بها معظم الأندية الكبيرة في العالم منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.