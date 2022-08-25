بن ناصر و ادم وناس يؤكدان جاهزيتهما لمباريات رابطة الأبطال

ابدى الدوليان الجزائريان اسماعيل بن ناصر رفقة ادم وناس عن ردة فعل إيجابية بعد متابعة، الثنائي لقرعة دوري أبطال أوروبا. التي جرت اليوم بمدينة اسطنبول التركية.

ونشر متوسط ميلان اسماعيل بن ناصر عبر “ستوري” له، صورة له بقميص ميلان رفقة قائمة الاندية التي سيواجهها رفقة ناديه.

كما أشار إلى استعداده الكبير للمواجهة التي ستفتح له أبواب النجومية بشكل اكبر.

وقال على صفحته الرسمية على “الفايسبوك” كذلك :” دعونا نكتب فصلا أوروبيا جديدا معا”.

و نشر ادم وناس عبر “ستوري”له ،اليوم الخميس، صورة له برفقة قائمة الأندية التي سيواجهها في المنافسة.

كما أشار هو الأخر إلى حضوره الذهني والبدني. للفرصة المواتية أمامه لإبهار الجميع بفنياته.

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