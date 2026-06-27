بن ناصر و بقرار يواصلان تحضيراتهما مع دينامو زغرب

يواصل الدوليان الجزائريان، إسماعيل بن ناصر، و منصف بقرار، تحضيراتهما مع ناديهما دينامو زغرب الكرواتي، خلال التربص المقام بسلوفينيا، تحسبًا للموسم الكروي الجديد.

وخاض الفريق الكرواتي أمس مباراة ودية أمام نادي رادوملجي السلوفيني، انتهت بفوز دينامو زغرب بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اختبار يدخل ضمن برنامج الإعداد الصيفي للفريق.

وشهدت المواجهة مشاركة الدولي الجزائري منصف بقرار، الذي سجل حضوره ضمن خيارات الطاقم الفني خلال اللقاء، في حين غاب إسماعيل بن ناصر عن المباراة الودية، دون أن يمنعه ذلك من مواصلة العمل مع المجموعة.

وشارك بن ناصر في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق اليوم، في مؤشر على مواصلة اللاعب برنامجه التحضيري مع النادي استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

ومن المنتظر أن يواصل دينامو زغرب سلسلة مبارياته التحضيرية، حيث سيواجه يوم الخميس المقبل نادي برينجي غروسوبليج السلوفيني في اختبار جديد يسمح للطاقم الفني بمواصلة تقييم جاهزية اللاعبين قبل بداية الموسم.