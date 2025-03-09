بن ناصر و غويري يتعرضان لخسارة مفاجئة رفقة “لوام” أمام لانس

تعرض ثنائي المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر و أمين غويري، أمس السبت، لخسارة مفاجئة رفقة فريقيهما، أولمبيك مارسيليا، أمام لانس.

و بهدف دون رد، داخل الديار بملعب “فيلودروم”، في إطار مواجهة الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وشارك ثنائي الخضر كأساسيان في هذه المواجهة. حيث خاض، أمين غويري، كامل أطوار اللقاء، وفشل في الوصول إلى شباك المنافس. ونال تنقيط 7.6.

فيما خاض الجزائري الآخر، إسماعيل بن ناصر، 77 دقيقة من اللقاء، قبل أن يقرر مدربه دي زيربي إستبداله، ونال تنقيط 7.7 في المواجهة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أولمبيك مارسيليا، عند النقطة الـ49 في المركز الثاني في الترتيب العام. متخلفا عن المتصدر “البياسجي” بفارق 16 نقطة كاملة.