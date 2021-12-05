بن ناصر يؤجل الاحتفال بالفوز على ساليريتانا إلى يوم الثلاثاء

طالب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، تأجيل الاحتفال بفوز على ساليريتانا، ضمن الدوري الإيطالي، إلى يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عقب فوزهم أمس السبت، على ساليريتنا، أين قال.

“انتصار مهم، لكن ليس هناك وقت للاحتفال، تنتظرنا معركة جديدة يوم الثلاثاء”، وأرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة بصورة له.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يستظيف يوم الثلاثاء المقبل، رفقة ناديه آسي ميلان، فريق ليفربول، لحساب الجولة الخاسمة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا