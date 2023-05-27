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الرياضة

بن ناصر يؤكد عزمه على التواجد في أتم جاهزيته مع الخضر قبل كان 2024

بقلم كريم تيغرمت
بن ناصر يؤكد عزمه على التواجد في أتم جاهزيته مع الخضر قبل كان 2024
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عبّر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، عن اشتياقه الكبير للميادين، مبديا عزمه على العودة سريعا.

وقال بن ناصر، اليوم السبت، في رده على أسئلة متابعيه على “تويتر”: “استقت كثيرا للميادين، لكني محافظ على معنوياتي العالية”.

كما تحدث الدولي الجزائري عن “كان 2024” مؤكدا: “سنعمل كل ما بوسعنا لنكون في أتم جاهزيتنا”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يخضع حاليا للعلاج، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا على مستوى الركبة، والتي أنهت موسمه مع الميلان.

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