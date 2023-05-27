بن ناصر يؤكد عزمه على التواجد في أتم جاهزيته مع الخضر قبل كان 2024
بقلم كريم تيغرمت
عبّر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، عن اشتياقه الكبير للميادين، مبديا عزمه على العودة سريعا.
وقال بن ناصر، اليوم السبت، في رده على أسئلة متابعيه على “تويتر”: “استقت كثيرا للميادين، لكني محافظ على معنوياتي العالية”.
كما تحدث الدولي الجزائري عن “كان 2024” مؤكدا: “سنعمل كل ما بوسعنا لنكون في أتم جاهزيتنا”.
يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يخضع حاليا للعلاج، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا على مستوى الركبة، والتي أنهت موسمه مع الميلان.
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