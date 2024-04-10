بن ناصر يؤكد على تقارب مستوى الميلان مع ريال مدريد والمان سيتي

أشاد لاعب المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر، بمستوى فريقه أيسي ميلان، الذي إعتبره في نفس مستوى ريال مدريد والمان سيتي.

وتم طرح سؤال للاعب بن ناصر، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ميلان وروما في إطار ربع نهائي “الأوروبا ليغ” الذي كان على النحو التالي:”كم عدد لاعبي الميلان اللذين كان يمكن أن يكونوا أبطال مواجهة الريال والمان سيتي الليلة الماضية؟”.

فكانت إجابة دينامو خط وسط الروسونيري:”أعتقد أن الفريقان قويان جدا، ونحن كذلك، أستطيع إختيار كل لاعبي ميلان دون استثناء، ليكونوا ضمن مستوى مواجهات الريال والمان سيتي”.

وللإشارة، سيواجه بن ناصر رفقة فريقه ميلان، المنافس في دور ربع نهائي “الأوروبا ليغ” نادي روما، غدا الخميس، بملعب السان سيرو، بداية من الساعة الثامنة مساء.