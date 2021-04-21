بن ناصر يبدي أسفه لتضييع مواجهة ساسولو

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب آسي ميلان، أسفه للغياب عن مواجهة ساسولو، كاشفا في ذات الوقت سبب ذلك.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي، أوضح من خلالها: “لا يمكنني المشاركة سهرة اليوم بسبب بعض الآلام التي أشعر بها على مستوى الكاحل”.

وطمأن الدولي الجزائري، محبيه، قائلا: “هذه الإصابة تلقيتها خلال مشاركتي في المباراة الأخيرة، لكنها ليست مقلقة”.

وتابع إسماعيل بن ناصر: “أنا متأسف لعدم تواجدي ضمن تشكيلة الفريق، لكن لديّ ثقة في باقي زملائي”.