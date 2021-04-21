بن ناصر يبدي أسفه لتضييع مواجهة ساسولو

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب آسي ميلان، أسفه للغياب عن مواجهة ساسولو، كاشفا في ذات الوقت سبب ذلك.
ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي، أوضح من خلالها: “لا يمكنني المشاركة سهرة اليوم بسبب بعض الآلام التي أشعر بها على مستوى الكاحل”.
وطمأن الدولي الجزائري، محبيه، قائلا: “هذه الإصابة تلقيتها خلال مشاركتي في المباراة الأخيرة، لكنها ليست مقلقة”.
وتابع إسماعيل بن ناصر: “أنا متأسف لعدم تواجدي ضمن تشكيلة الفريق، لكن لديّ ثقة في باقي زملائي”.
Ciao a tutti,
Non potrò giocare stasera dopo un piccolo colpo alla caviglia che ho ricevuto durante l'ultima partita. Niente di grave.
Deluso di non essere in squadra ma ho piena fiducia nei miei compagni.
❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/P3thplTH2O
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) April 21, 2021
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