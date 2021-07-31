بن ناصر يبدي أمله في العودة سريعا للميادين

أبدى الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر أمله في العودة سريعا، لتدريبات ناديه آسي ميلان الإيطالي، بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” قال فيها: “مع بداية الأسبوع، الفحوصات أكدت تعرضي للإصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف الدولي الجزائري: “حاليا أتواجد في الحجر الصحي، وأواصل تدريباتي في البيت، على أمل العودة للميادين في أقرب فرصة”.

وفي الختام، حرص اسماعيل بن ناصر، عل توجيه الشكر لكل معجبيه الذي راسلوه للإطمئنان على صحته وتمني له الشفاء العاجل.