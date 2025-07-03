بن ناصر يبدي تأثره لوفاة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول

أبدى الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، وتأثره، وحزنه لوفاة الدولي البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وعلى غرار العديد من نجوم كرة القدم العالمية، علق بن ناصر على وفاة ديوجو جوتا، عبر حسابه الخاص على منصة “x”، بعباراة مؤثرة.

ونشر الدولي الجزائري، صورة اللاعب ديوجو جوتا، وأرفقها بعبارة قال فيها: “لاعب كبير.. غادرنا مبكرا جدا”.

يذكر أن اللاعب ديوجو جوتا، فارق الحياة، صباح اليوم الخميس، اثر حادث مرور أليم، في احدى مدن اسبانيا.