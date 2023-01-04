بن ناصر يبدي تحمسه لمباراتهم المقبلة ولملاقاة جماهير الميلان

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان الايطالي، تحمسه، واشتياقه لخوض مباريات الدوري الإيطالي، وملاقاة جماهير الميلان، مجددا.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “جد متشوق لخوض مباريات السيري “أ” وملاقاة جماهير الروسونيري”.

كما أرفق الدولي الجزوائري، ونجم آسي ميلان، هذه التغريدة، بصورة له من مشاركة في الحصة التدريبية الأخيرة لناديه.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يحل اليوم الأربعاء، صيفا رفقة ناديه آسي ميلان، على فريق ساليرنيتانا، ضمن الجولة الـ16 من السيري “أ”.