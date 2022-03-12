بن ناصر يبدي تحمسه لمواجهة امبولي

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان الإيطالي، تحمسه للمباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي امبولي.

ونشر بن ناصر، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تغريدة كشف من خلالها موعد مباراتهم أمام امبولي.

كما أرفق الدولي الجزائري هذه التغريدة، بصورة له بقميص نادي آسي ميلان، مؤكدا جاهزيته لخوض هذه المباراة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، اليوم السبت، بالضيف امبولي، تدخل ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.