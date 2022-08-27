بن ناصر يبدي تحمسه لمواجهة بولونيا

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، تحمسه للمواجهة التي ستجمع فريقه آسي ميلان، اليوم السبت، بمضيفهم بولونيا، ضمن الدوري الإيطالي.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ذكّر من خلالها بموعد ومكان خوض هذه المواجهة.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصورة له بقميص الميلان، تعبيرا منه عن تحمسه وجاهزيته لخوض هذا اللقاء.

ويطمح إسماعيل بن ناصر، لمواصلة تألقه مع بداية الموسم الجاري، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.