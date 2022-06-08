بن ناصر يبدي تحمسه لمواجهة تنزانيا

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، تحمسه للمواجهة المقبلة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره التنزاني، ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ونشر بن ناصر، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ذكّر من خلالها بموعد ومكان خوض هذه المواجهة.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصورة له بقميص الخضر، تعبيرا منه عن تحمسه وجاهزيته لخوض هذا اللقاء.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه أمسية اليوم الأربعاء، منتخب تنزانيا، بملعب “بنجامين مكابا”، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كان 2023.