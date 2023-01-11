بن ناصر يبدي تحمسه لمواجهة تورينو في كأس إيطاليا

يستضيف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه آسي ميلان، نادي تورينو، بملعب “سان سيرو”.

وأبدى بن ناصر، تحمسه الشديد لهذه القمة الكروية، من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” ذكّر فيها بموعد هذا اللقاء.

كما يسعى الدولي الجزائري، لتأكيد تألقه في الدوري الإيطالي، في منافسة الكأس، من خلال قيادة ناديه لتحقيق التأهل.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، بنادي تورينو، تدخل ضمن الدور الـ16 لكأس ايطاليا.