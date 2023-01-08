بن ناصر يبدي تحمسه لمواجهة روما

يستظيف الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم الأحد، رفقة ناديه آسي ميلان، نادي روما، بملعب “سان سيرو”.

وأبدى بن ناصر، تحمسه الشديد لهذه القمة الكروية، من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” ذكّر فيها بموعد هذا اللقاء.

كما يسعى الدولي الجزائري، لمواصلة تألقه خلال هذه المواجهة، من خلال قيادة ناديه لتحقيق فوز جديد.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، بنادي روما، تدخل ضمن الجولة الـ17 من السيري “أ”.