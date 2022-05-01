بن ناصر يبدي تحمسه لمواجهة فيورنتينا

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، تحمسه للمباراة التي ستجمعه وناديه آسي ميلان، بالضيف فيورنتينا، لحساب الجولة الـ35 للدوري الإيطالي.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، موضحا من خلالها بأنه وناديه دخلا المنعرج الأخير لبطولة الموسم الجاري.

كما أرفق الدولي الجزائري هذه التغريدة، بصورة له، بقميص الروسونيري، كاشفا من خلالها عن منافسهم المقبل.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، ونايه آسي ميلان، يتصدران ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ملاحقهم الإنتر.