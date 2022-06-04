بن ناصر يبدي تحمسه لمواجهة منتخب أوغندا

أبدى متوسط ميدان المنتخب الوطني وبطل إيطاليا، إسماعيل بن ناصر، استعداده لمباراة الخضر ضد المنتخب الأوغندي برسم تصفيات كان2023.

وغرّد دينامو الخضر بن ناصر، اليوم السبت، عبر تويتر:”تصفيات أمم إفريقيا 2023″، وأرفقها بصورة له بالقميص المنتخب الوطني.

وسيسعى أشبال الناخب الوطني، رد الاعتبار بعد نكسة الكان والمونديال على التوالي في المواجهة المنتظرة ضد منتخب أوغندا بداية من الساعة الـ20.00.