بن ناصر يبدي تحمسه لمواجهة نابولي

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، تحمسه للمواجهة التي ستجمع فريقه آسي ميلان، اليوم الأحد، بمضيفهم نابولي، ضمن الدوري الإيطالي.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ذكّر من خلالها بموعد ومكان خوض هذه المواجهة.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصورة له بقميص الميلان، تعبيرا منه عن تحمسه وجاهزيته لخوض هذا اللقاء.

ويطمح إسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان للاطاحة بمتصدر الكالتشيو، لتعزيز رصيدهم من النقاط والتواجد ضمن ثلاثي المقدمة.