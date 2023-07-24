بن ناصر يبدي تضامنه مع ضحايا حرائق الغابات بالجزائر

عبّر الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، عن تضامنه مع الشعب الجزائري، اثر حرائق الغابات التي مست عدة ولايات من الوطن.

ونشر بن ناصر، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عبر فيها عن تأثره الشديد بالأحداق التي تعشها الجزائر مؤخرا.

كما أبدى الدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان، تعازيه القلبية لأسر ضاحيا هذه الحرائق، وتضامنه معهم في محنتهم.