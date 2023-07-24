بن ناصر يبدي تضامنه مع ضحايا حرائق الغابات بالجزائر
بقلم كريم تيغرمت
عبّر الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الإيطالي، عن تضامنه مع الشعب الجزائري، اثر حرائق الغابات التي مست عدة ولايات من الوطن.
ونشر بن ناصر، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عبر فيها عن تأثره الشديد بالأحداق التي تعشها الجزائر مؤخرا.
كما أبدى الدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان، تعازيه القلبية لأسر ضاحيا هذه الحرائق، وتضامنه معهم في محنتهم.
De tout cœur avec mon pays touché par les incendies… 🇩🇿
Pensées aux victimes, à leurs proches, aux secouristes et à toutes les personnes confrontées de près ou de loin à cette catastrophe.
Unissons nos prières pour que cessent les feux 🤲🏽
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) July 24, 2023
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