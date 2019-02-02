بن ناصر يبدي جاهزيته لمواجهة كييفو ويضرب موعدا لعشاقه

أبدى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، جاهزيته للمواجهة التي ستجمع فريقه إمبولي، اليوم السبت، بكييفو فيرونا، لحساب السيري “أ” الإيطالية.

ونشر إسماعيل بن ناصر صورة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أرفقها بتغريدة جاء فيها: “مباراة ضد كييفو عشية اليوم”.

وكشف موقع “توتو ميركاوتو” الإيطالي، عن التشكيلة المتوقعة لنادي إمبولي، تحسبا لهذه المباراة، والتي ضمت إسم الدولي الجزائري.

ويطمح إسماعيل بن ناصر، لتحقيق الفوز بهذه المباراة، قصد الخروج من منطقة الخطر في جدول ترتيب السيري “أ” الإيطالية.