بن ناصر يبدي جاهزيته وتحمسه لمواجهة ليل

أبدى الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، تحمسه الكبير للمباراة التي ستجمعه وناديه أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، بمضيفهم نادي ليل.

ونشر بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صورة له بقميص ناديه مارسيليا، استعرض فيها موعد مباراتهم أمام ليل.

كما أرفق الدولي الجزائري، ونجم “لوام”، هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “مركزون، متحدون، ومصممون”، في اشارة منه لجاهزيته وتحمسه لهذه المباراة.

ويسعى اسماعيل، بن ناصر، وناديه أولمبيك مارسليا، تحقيق الفوز في هذا اللقاء، للانفراد بوصافة ترتيب الليغ1.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع نادي مارسليا، بمضيهم فريق ليل، تدخل ضمن الجولة الـ22 من الليغ1 الفرنسية.