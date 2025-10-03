بن ناصر يبدي دعمه الكامل للمنتخب الوطني

جدد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم نادي دينامو زغرب الكرواتي، دعمه الكامل للمنتخب الوطني.

ونشر بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، اليوم الجمعة، صورة جماعية للمنتخب الوطني.

كما أرفق الدولي الجزائري هذه الصورة، بعلم الجزائر، وتعليق قال فيه: “دائما وراء الخضر مهما يحدث”.

وتأتي هذه الخرجة من اسماعيل بن ناصر، عقب كشف الناخب الوطني فلاديير بيتكوفيتش، قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي الصومال، وأوغندا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026، والتي غاب عنها بن ناصر.