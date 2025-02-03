بن ناصر يبدي عدم رضاه عن التعادل أمام الإنتر

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، عدم رضاه، عن نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراتهم الأخيرة أمام الغريم إنتر ميلان.

وكتب بن ناصر، في تعليق له عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عقب مباراتهم أمام إنتر ميلان: “نتيجة التعادل بطعم مر”.

كما حرص الدولي الجزائري، على توجيه الشكر لأنصار ناديه آسي ميلان، مضيفا: “شكرا للأنصار على دعمهم، موعدنا يوم الأربعاء”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، ساهم بتمريرة حاسمة، في التعادل الإيجابي (1-1)، الذي سجله فريقه في مباراتهم الأخيرة أمام إنتر ميلان، لحساب الدوري الإيطالي.