بن ناصر يبعث برسالة حماسية لرفقائه بعد الفوز أمام نابولي

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سعادته الكبيرة للفوز الذي حقّقه رفقة زملائه في ميلان أمام نابولي.

وقال إسماعيل بن ناصر عبر تغريدة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك “انتصار عظيم بشغف والتزام، لنحافظ على الروح القتالية”.

يذكر، ان بن ناصر شارك أساسيا في الفوز المبهر برباعية أمام نابولي ضمن منافسة الدوري الايطالي في مفاجأة من العيار الثقيل.

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