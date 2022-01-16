بن ناصر يبعث برسالة خاصة قبل مواجهة غينيا الإستوائية

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عزمه لتقديم أفضل ما لديه، في مواجهة اليوم أمام غينيا الإستوائية ضمن “كان” الكاميرون.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” قال فيها: “نقدم أكل ما لدينا من أجل البلد في “كان” 2021″.

وأرفق نجم وسط ميدان الخضر، هذه التغريدة، بمقطع فيديو صغير، يضمن صورته بقميص الخضر، وملعب “جابوما”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه اليوم الأحد، على الساعة الثامنة ليلا، غينيا الإستوائية، في ثاني مباراة لهم ضمن “كان” الكاميرون.