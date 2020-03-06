بن ناصر يتأسف لغياب جماهير الميلان عن قادم المباريات

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أسفه لغياب جماهير أسي ميلان، عن المباريات المقبلة للفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

ونشر إسماعيل بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “سيكون أمرا غريبا خوض مبارياتنا المقبلة دون جمهور”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لكن الصحة قبل كل شيء، سنقدم كل ما بوسعنا لجعلكم فخورين بنا”.

وختم إسماعيل بن ناصر، بإبداء مساندته للجميع، مطالبا اياهم التحلي بالشجاعة: “الشجاعة لجميع المصابين بهذا الفيروس وأقاربهم والممرضين والطاقم الطبي”.

يذكر أن الإتحاد الإيطالي، قرر إجراء المباريات المقبلة من الدوري الإيطالي بدون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلد.