بن ناصر يتألق ويتعثر ومحرز يسقط أمام البياسجي

تألق سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” في مواجهة فريقه ميلان أي سي الإيطالي أمام الضيف أتلتيكو مدريد الإسباني.

بن ناصر الذي شارك أساسيا قدم مواجهة كبيرة لكن فريقه انهزم في نهاية المطاف بهدفين لهدف وحيد على ملعب سانسيرو في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

وفي مواجهة آخرى خسر زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في مواجهة شارك محرز طيلة أطوارها.

وفي مفاجأة مدوية انهزم ريال مدريد الإسباني ضد شيريف المولدوفي بملعب سانتياغو بيرنابيو بهدفين لهدف وحيد.