بن ناصر يتألق ويقود ميلان للفوز أمام جوفنتوس

عاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر الى التألق مجددا رفقة ناديه ميلان الايطالي خلال مواجهة جوفنتوس.



وتمكن بن ناصر من قيادة ميلان الى الفوز بثنائية مقابل صفر، في المباراة التي تعرض فيها إلى إصابة طفيفة على مستوى الكتف التي اجبرته على اكمال اللقاء الى غاية الدقيقة 84.

كما غادر بن ناصر ملعب “سان سيرو” وسط تحية الجمهور الايطالي المغرم بقائده الجديد بعدما استبدله المدرب بيولي.

وكان “الدينامو” قد شارك اساسيا في المباراة القوية بعدما اصبح ركيزة اساسية في تشكيلة العملاق الايطالي.