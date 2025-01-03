بن ناصر يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالية

تأهل متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، اليوم الجمعة، رفقة فريقه ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالية.

وذلك بعد الفوز في مواجهة نصف النهائي أمام يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

وشارك لاعب الخضر في هذه المواجهة التي احتضنها ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، ولعب 54 دقيقة.

ومنح بن ناصر تمريرتين مفتاحيتين وحسم لصالحه 9 صراعات ثنائية من أصل 11، ونال علامة 7.4 من 10 حسب موقع سوفاسكور المختص في الإحصائيات.