بن ناصر يتجه لخوض تجربة جديدة في الدوري القطري

يتجه الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، لخوض تجربة جديدة ضمن مشواره الرياضي، بالانتقال إلى الدوري القطري.

وكشف موقع “win win” عن تواجد بن ناصر، في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا لترسيم انتقاله لنادي الشمال القطري.

كما أضاف ذات المصدر، بأن بن ناصر سيخضع لفحوصات طبية مع نادي الشمال، قبل ترسيم التحاقه بالفريق.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة نادي الشمال القطري، وفق ذات المصدر، بالكشف عن صفقة اسماعيل بن ناصر، خلال الساعات القليلة المقبلة.