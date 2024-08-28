بن ناصر يتجه للبقاء في صفوف ميلان

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، أن اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، يتجه للبقاء في صفوف فريقه، أي سي ميلان الإيطالي، بنسبة كبيرة.

وحسب ما ورد في موقع “MILAN NEWS.It” المهتم بشؤون نادي ميلان، فإن اللاعب، بن ناصر، يتجه للبقاء في صفوف فريقه الإيطالي، في ظل انعدام عروض رسمية ومهمة، من الجانب المادي، من طرف الأندية السعودية المهتمة بخدمات اللاعب الجزائري.

ولا يزال الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مرتبطا بعقد مع فريقه ميلان، إلى غاية 30 جوان 2027، كما سبق أن حددت إدارة “الروسونيري” مبلغ 50 مليون أورو للتخلي عن خدمات اللاعب، حسب تقارير إعلامية إيطالية.