بن ناصر يتحدث عن إضراب لاعبي مقرة ويوجه نداء للسلطات

تحدّث رئيس مجلس إدارة نادي نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، عن الإضراب الذي شنه لاعبو فريقه، ويدخل يومه الثالث تواليا، اليوم الأربعاء.

وأوضح بن ناصر، في اتصال هاتفي مع القناة الإذاعية الأولى: “تفاجأنا بقرار اللاعبين بالدخول في إضراب. وهذا يعد أمرا غير قانوني”.

وتابع المتحدث: “لا يجب على اللاعبين شن إضراب، بل هناك العديد من الطرق لاسترجاع حقوقهم. لأننا تلقينا تعهدات من الوالي لإيجاد حل في أقرب الآجال”.

كما كشف عز الدين بن ناصر: “عقدنا ثلاثة اجتماعات مع لاعبي الفريق، في اليومين الأخيرين واليوم صباحا. لكنهم حضروا الحصة التدريبية بالزي المدني ورفضوا التدرب. وأكدنا لهم أنهم يقومون بعمل غير قانوني لأننا لا نزال في بداية الموسم”.

ووجه رئيس نجم مقرة نداء إلى السلطات المحلية لإيجاد حل لهذه المشكلة: “تلقينا وعوداً بتلقي الدعم وممولين جدد وشركة ترعى الفريق. لكن لا شيء تم تقديمه لحد الآن، نادي نجم مقرة فريق من مناطق الظل. وأتمنى تدخل السلطات المحلية لإيجاد حلول في أقرب وقت قبل اندثار الفريق”.

وختم رئيس نجم مقرة، بن ناصر، بالقول: “أتمنى من اللاعبين أن يتراجعوا عن قرار الإضراب. لأن مواجهة صعبة تنتظرنا أمام مولودية البيض، كما ننتظر السلطات المحلية أن تتدخل”.