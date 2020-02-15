بن ناصر يتحدث عن علاقته مع إبرا ودوره في الميلان

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، العلاقة التي تربطه بزميله في الفريق زلاتان إبراهيموفيتش، والدور الكبير الذي يلعبه هذا الأخير في نادي ميلان.

وقال إسماعيل بن ناصر، بخصوص إبراهيموفيتش، في تصريحات لموقع “سكاي سبورت”: “إنه بطل، يعطي دائما أفضل ما لديه، كما ينتظر دائما الأفضل من الجميع”.

وأضاف: “زلاتان، لا يأتي لتحيتي إذا فعلت شيئا جيدا، ويوبخني في حال ارتكبت خطأ ما، وهذا ينطبق على جميع اللاعبين”.

وتابع إسماعيل بن ناصر: “هو يساعدنا كثيرا، فعندما تملك بطلا من هذا العيار، الفريق يحارب بصفة أكبر دائما”.