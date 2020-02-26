بن ناصر يتحدث عن مشكلة “البطاقات الصفراء” !

تحدث “اسماعيل بن ناصر”، عن مشكلة البطاقات الصفراء التي أصبحت تشكل صداعا بالنسبة له مع فريقه “ميلان”.

وقال “بن ناصر” في تصريحات لقناة “RMC” الفرنسية: “أعتقد أن المركز الذي ألعب فيه هو السبب الذي جعلني أتحصل على هذا العدد من البطاقات الصفراء”.

وأضاف: “المدرب لم يتحدث معي عن هذا المشكل لأنني أقدم دائما كل ما لدي، لكنني أعلم أنه يجب علي التطور، حتى أصبح أفضل مما أنا عليه الآن”.

يذكر أن “بن ناصر” تحصل على 12 بطاقة صفراء منذ بداية الموسم وهو اللاعب الأكثر تلقيا للإنذارات في الدوريات الأوروبية الكبرى.