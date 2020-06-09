بن ناصر يتحدى “اليوفي” في أول مباراة بعد “الكورونا” !

يبدو أن النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، جاهز لمواجهة “جوفنتوس” الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ونشر “بن ناصر”، صوره عبر حسابه الرسمي في “التويتر” وعلق عليها: “تركيز كبير على مباراة الجمعة.. فورزا ميلان”.

يذكر أن نادي “ميلان” قد تعادل 1-1 في مباراة الذهاب التي جرت في “السان سيرو”.

في نفس السياق، ستكون مباراة العودة من دون جماهير بسبب فيروس كورونا والاجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية.