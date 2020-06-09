بن ناصر يتحدى “اليوفي” في أول مباراة بعد “الكورونا” !

الرياضة
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بن ناصر يتحدى “اليوفي” في أول مباراة بعد “الكورونا” !
بقلم أمير بهلول

يبدو أن النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، جاهز لمواجهة “جوفنتوس” الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ونشر “بن ناصر”، صوره عبر حسابه الرسمي في “التويتر” وعلق عليها: “تركيز كبير على مباراة الجمعة.. فورزا ميلان”.

يذكر أن نادي “ميلان” قد تعادل 1-1 في مباراة الذهاب التي جرت في “السان سيرو”.

في نفس السياق، ستكون مباراة العودة من دون جماهير بسبب فيروس كورونا والاجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية.


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