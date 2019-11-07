بن ناصر يتحدى اليوفي.. نحن الميلان وليس ليتشي

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه ميلان آسي، على الإطاحة بنادي جوفنتوس، خلال مواجهتهم المقبلة.

وصرح إسماعيل بن ناصر، في حوار لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “اليوفي، يبقى هو اليوفي، لكن نحن أيضا الميلان، ولسنا ليتشي”.

وأكد الولي الجزائري: “إذا نادي ليتشي تمكن من التعادل أمام اليوفي، فنحن بإمكاننا الفوز عليهم، علينا فقط أن نكون في أفضل حال من الجانب الذهني”.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، سيواجه في الجولة المقبلة، رفقة نايه أسي ميلان، نادي جوفنتوس، لحساب الجولة الـ12 من السيري “أ”.